Bu sabahki depremin ardından korkutan uyarı: Tehlike dünden daha fazla

Muğla açıklarında bu sabah gerçekleşen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ege'de deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti. Bektaş, "Ege'de deprem tehlikesi dünden daha fazla" ifadelerini kullanarak Girit-Rodos dalma-batma zonunun kuzeye aktardığı stresin Muğla ve çevresindeki fayları gerdiğini ve Batı Anadolu deprem kümesinin büyümesini tetiklediğini söyledi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Kandilli'ye göre sabah saat 07.27'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4 olarak duyuruldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu depremin ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bektaş, Ege Bölgesi'nde deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti ve bölgedeki fay hatlarında gerilimin arttığını belirtti. Ayrıca, Girit-Rodos dalma-batma zonundan kaynaklanan büyük gerilmelerin, Muğla ve çevresindeki fayları sürekli olarak gerdiğini ve bu durumun Batı Anadolu deprem kümesinin daha da büyümesine neden olduğunu ifade etti.

Bektaş'ın açıklamalarına göre, son bir yıl boyunca Girit-Rodos dalma-batma zonunun kuzeye aktardığı stres, bölgedeki deprem riskini artırıyor. "Ege'de deprem tehlikesi dünden daha fazla" diyen Bektaş, bölge halkını ve yetkilileri olası büyük depremlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.