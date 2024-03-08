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 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'de katledilen, yaşama hakkı elinden alınan kadınlar 'dünya kadını' değil mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'de katledilen, yaşama hakkı elinden alınan kadınlar 'dünya kadını' değil mi?

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 bin kadının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

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Diyanetten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlattı.

"Katil İsrail, dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ediyor." ifadesini kullanan Erbaş, resmi verilere göre Gazze'de son 5 ayda 9 bin kadının İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiğini, hayatta kalanların ise ölümün eşiğinde, açlıkla ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Dünyanın mazlum coğrafyalarında pek çok kadının saldırılar ve baskılar nedeniyle beslenme, sağlık, eğitim ve barınma haklarından mahrum bırakıldığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Ey dünya! Yaşanan bu dramı durdurmak için ne zaman harekete geçeceksiniz? Gazze'de katledilen, yaşama hakkı elinden alınan kadınlar 'dünya kadını' değil mi? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa vesile olmasını ve savaş, şiddet, yoksulluk nedeniyle mağdur olan nice kadına umut olmasını temenni ediyorum. Yaşanan bu insanlık dramının ve zulümlerin bir an önce son bulmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

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