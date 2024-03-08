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Kasım Gülpınar başkan olursa Şanlıurfa'da ne yapmayacak! Duyduklarınıza çok şaşıracaksınız

Türkiye, 2024 Yerel Seçimleri için geri sayıma devam ediyor. Yerel seçimlerde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir konuşuluyor ancak Anadolu'da da durum farksız değil. Bunlardan bir tanesi ise Şanlıurfa….

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, AK Parti MKYK üyesi, Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın, partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması ildeki dengeleri değiştirdi.

Peki Gülpınar Şanlıurfa'yı Ak Parti'nin elinden alacak mı? Hepsini ve daha fazlasını Mehmet Kasım Gülpınar canlı yayında Hadi Özışık'a anlattı.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın...

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