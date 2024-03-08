BIST 9.070
DOLAR 31,95
EURO 34,98
ALTIN 2.225,64
HABER /  SPOR

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 949 sikke ele geçirildi!
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 949 sikke ele geçirildi!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
DS Automobiles'de marta özel takas teklifleri
DS Automobiles'de marta özel takas teklifleri
Kasım Gülpınar başkan olursa Şanlıurfa'da ne yapmayacak! Duyduklarınıza çok şaşıracaksınız
Kasım Gülpınar başkan olursa Şanlıurfa'da ne yapmayacak! Duyduklarınıza çok şaşıracaksınız
Ünlü anketçi İmamoğlu'nun 3 handikapı var diyerek son durumu açıkladı!
Ünlü anketçi İmamoğlu'nun 3 handikapı var diyerek son durumu açıkladı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Sizlere söz olarak vermek isterim...
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Sizlere söz olarak vermek isterim...
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Latif Şimşek 'eminim' dedi emekliler için tarih verdi
Latif Şimşek 'eminim' dedi emekliler için tarih verdi
Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider!
Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider!
Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Akıllı mühimmat DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi
Akıllı mühimmat DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi
Yıldız Holding "Senenin Yıldızları"nı 16'ncı kez ödüllendirdi
Yıldız Holding "Senenin Yıldızları"nı 16'ncı kez ödüllendirdi