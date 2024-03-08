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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eylem Tok' açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eylem Tok' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ölümlü kazaya karışarak Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken şahısların ABD’ye kaçtıkları bildirildi. Aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık" dedi.

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İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Mısır ile görüşmelerin sürdüğü esnada iki şahsın ABD'ye kaçtığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"18 yaşından küçük yani suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik.

O süreçte Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz."

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