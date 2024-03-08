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Turgut Altınok 'Eskisi gibi yine ücretsiz olacak' diyerek duyurdu

Turgut Altınok 'Eskisi gibi yine ücretsiz olacak' diyerek duyurdu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart sonrasında PTT çalışanlarının eskiden olduğu gibi ücretsiz olarak otobüs hizmetinden yararlanacağını ifade etti.

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Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nde (PTT) çalışan kadın personele karanfil hediye etti. Altınok, kadınların her alanda var olduğunun altını çizerek, Var oluşumuzda, milli mücadelede yer alan şerife bacılarla, nice yiğit kadınlarımızın verdiği mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden küllerinden doğmuştur. Bütün bu kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Yaralarımızı sarıp bugünlerimize gelmemizde bu yiğit Anadolu kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Milli mücadelemizi başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum diye konuştu.

Daha önce PTT çalışanlarının belediye otobüslerini ücretsiz kullandığı ‘paso’ uygulamasını da tekrar hayata geçireceklerini söyleyen Altınok, Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara’da. 31 Mart’tan sonra PTT çalışanları pasolarına geri dönecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak dedi.

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