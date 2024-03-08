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İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İSTANBUL Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Kaza sonucu 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken, metrobüslerde hasar meydana geldi.

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Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada, araçlarda bulunan yolculardan 4'ü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada metrobüslerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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