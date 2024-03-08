Samsunspor'un hocası Markus Gisdol takımdan umutlu

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karışılacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakibimize karşı çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek bu maçta iyi bir sonuç alacağımız düşünüyoruz" dedi.

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi. MKE Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığına söyleyen Gisdol, "Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterdiler. Biz rakibimize çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Gisdol, Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Marius Mouandilmadji hakkında ise, "2 maçlık cezalık cezanın kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bunu 1 maça düşürebiliriz. Sakat olan oyuncularımızla da alakalı bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanırsa bir sonraki maçta onları kullanabiliriz. Sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte rakibimiz karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarlar bizleri çok seviyorlar"

Samsunspor taraftarının takıma sahip çıktığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Şunu söylemem gerekiyor; Bize bugüne kadar vermiş olduklarını destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek itiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular. Umarım sahamızda oynayacağımız maçta onları tribünde bir kez daha görürüz" ifadelerini kullandı.