İmamoğlu ilk kez açıklıyorum dedi 2 AK Partilinin ismini verdi! Beni aradılar...

Siyaset gündeminin ana temel konusu yerel seçimler ancak siyasi rakipler birbirlerine eski konularla ilgili göndermede bulunmaktan çekinmiyor. Geçmişte yaşanan 'temel atmama töreni' de bu polemiklerden biriydi. Hükümet yetkilileri su arıtma tesisinin açılmamasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. İmamoğlu yıllar sonra o konuyla ilgili ilk kez konuştu ve 2 AK Partiliyle arasında geçen konuşmayı aktardı.

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31 Mart'a sayılı günler kala İstanbul'da seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında neredeyse her gün yeni bir polemik yaşanıyor. Geçmişte İstanbul'da temel atmama törenini gündeme getiren İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu özellikle 'temel atmama töreni' kısmında önemli açıklamalarda bulundu. İki AK Partili Belediye Başkanının ismini veren İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek o dönem yaşananları anlattı.





İşte İmamoğlu'nun gündem yaratacak açıklamaları;



Silahtarağa'da yaklaşık 250.000 metrekarelik alanda betonarme alan yapılacaktı. Şu anki yeşil alana yerleşecekti o su arıtma tesisi. 35-40 yaşlarında ağaçlar var orada. Şimdiki yeşil alanların hepsi betonarmeye dönüşecekti. Neymiş efendim yeni bir sistemle yapılacakmış işte bir folyo diye tarif edilen sistemle beraber yeni bir teknoloji kullanılacakmış.

İlk defa söylüyorum ismini burada

Biz bunu nasıl duyduk biliyor musunuz Fatih Bey? Beni uyaran Eyüpsultan Belediye Başkanı oldu, AK Partili. Aynı uyarıyı aynı tedirginliği Kağıthane Belediye başkanından da duydum. 'Başkanım burada böyle bir proje vardı biz bu işin doğru olmadığı kanaatindeyiz söylemek zorundayım' dediler. İlk defa söylüyorum ismini burada.



Yani bu tesis yapılmasın diye AK Parti'nin iki belediye başkanı beni uyardı. Ben de hemen Genel Müdürü aradım arkadaşlarla görüştüm. Meğerse her şey hazır ihaleye çıkacak o ay. Göreve daha yeni gelmiştik.Şimdi bakın biz öyle güzel bir park yaptık ki oraya.



Su bilimciler şunu söyledi bize, Haliç öyle durağan bir yer ki Haliç'e suyu arıtsan dahi bırakmazsın. Deşarj etmek zorundasınız. Gerek Marmara'ya gerek başka bir yere.

Şimdi ve üzülerek söylüyorum...

Şimdi ve üzülerek söylüyorum Sayın Kurum yaptığı proje sunumunda gelince bunu yapacağım diye açıklama yapmış. Bakın bir spotları veriyorum, Eyüpsultan belediye başkanı 'Başkanım bu buraya olamaz' diye beni uyaran kişi şu an sesini çıkarmıyor. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının burayı yapma taahhüdü var.

İki şu güzelim yeşil alana bu yapılacak. Haliç'in kıyısı... 3 arıtma tesisi yapıldığı takdirde şu yeşil alan buradan kalkacak. 4 bilim insanları diyor ki bu arıtma tesisinin arıtılan bile suyu Haliç'e verilemez nokta. Son olarak beşincisi buna ihtiyaç yok.