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AB desteği ile sıcak hava balon pilotu yetiştirilecek

AB desteği ile sıcak hava balon pilotu yetiştirilecek

Nevşehir'de Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli iş gücü piyasasındaki personel açığını kapatmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için hazırladığı projelerine bir yenisini daha ekledi.

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Hazırlanan proje çerçevesinde Kapadokya bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirilecek.
Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazan “Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için işgücü piyasası programı (NEET PRO)”, “Shape Your Future with AHİKA” projesi çerçevesinde proje ortakları bir araya geldi.

Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazanan Ahiler Kalkınma Ajansı’nın “Shape Your Future with AHİKA” projesi için Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirildi.
Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneğinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri de hazır bulundu.

Sıcak Hava Balon işletmecileri Kapadokya Bölgesi ile özdeşleşen Sıcak Hava Balon sektörü ve duyulan iş gücü hakkında kurum temsilcilerine ve proje ortaklarına bilgilendirmelerde bulundu.

Proje çerçevesinde Sıcak Hava Balon pilot yetiştiriciliği başta olmak üzere, yer hizmetlerinde istihdam edilecek kalifiye personellerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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