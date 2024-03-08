Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın" sözlerine göndermede bulundu. Erdoğan, "Bazı kibirli isimlerin ev hanımlarını aşağılaması karşısında gıklarını bile çıkarmazlar." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu.

Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, "Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır." dedi.

Erdoğan'ın gündeminde İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programda ev kadınlarıyla ilgili değerlendirmesi vardı.

"Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor' analizine itiraz eden İmamoğlu'nun "Bunu şöyle yorumluyor araştırmacılar. Ev kadınları daha çok oy veriyor diye. Yoksa kadınlar statüsünde demeyelim. Ama ev kadınlarında daha çok. Hatta ciddi bir fark gibi gözüküyor. Ama İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum." sözlerine Erdoğan isim vermeden tepki gösterdi.

"Ev hanımlarını aşağılaması karşısında gıklarını bile çıkarmazlar"

Erdoğan, konuşmasında "Aile ile kadını ayıran, kadın ve aile arasına duvar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Aileye alerjisi olan bir kesim var. Öyle bozuk bakış açısı ki kavramdan bile rahatsızlar. Bazı kibirli isimlerin ev hanımlarını aşağılaması karşısında gıklarını bile çıkarmazlar. 28 Şubatvari vesayet dönemlerinde kadınların haklarının gasp edilmesine aleni destek verdiler." ifadelerini kullandı.

Kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için seslerini çıkardılar mı?

Gazze'de yaşanan katliama değinen Erdoğan, uluslararası camiaya eleştiriler yöneltti:

"Soruyorum size, kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için seslerini çıkardılar mı? Filistin'de diplomatik girişimlerimiz ve yardımlarımızla kendi duruşumuzu sergiliyoruz. İnsanlığın geri kalanına süreli hak, hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini gördünüz mü?"