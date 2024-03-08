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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Meral Akşener: Var saydık, oy vermediniz ben evime döneceğim

Meral Akşener: Var saydık, oy vermediniz ben evime döneceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım dedi.

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Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız kazandırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik’te esnafı ziyaret etti.

Meral Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi koymuş durumdayım"

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."

Akşener, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusunu, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim." diye yanıtladı.

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