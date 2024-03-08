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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı konuşma yaparken bayıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı konuşma yaparken bayıldı

Kırşehir’de düzenlenen bir programda konuşması sırasında fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'a ilk müdahaleyi AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal yaptı.

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Kırşehir’de düzenlenen bir programda konuşma yaparken fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ı, sahne kenarında görev yapan bir gazeteci düşmeden tuttu.

Katılımcılar bir anda sahneye koşarken, fenalaşan il başkanına ilk müdahale mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Genel Cerrah Serdar Şahin tarafından yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından sahneden alınan Baltalık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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