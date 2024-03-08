BIST 9.121
DOLAR 31,97
EURO 35,00
ALTIN 2.225,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Domuz avı için dağa gitti, kalp krizinden öldü!

Domuz avı için dağa gitti, kalp krizinden öldü!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Mehmet Uyanıker isimli vatandaş domuz avı için gittiği dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Gediz’de sarraflık yapan ve çevresi tarafından çok sevilen Mehmet Uyanıker’in ani ölümü sevenlerini üzdü.

Av meraklısı olan Uyanıker arkadaşı ile birlikte dün gece domuz avı için Doğancılar ve Pusatlar Köyü arasında bulunan dağlık alana gitti. Arkadaşı yanında av köpekleri ile beraber domuz sürüsünün peşinden giderken Uyanıker bir başka köpekle aracında kaldı. Aracında rahatsızlanan Uyanıker arkadaşını arayarak durumu bildirmeye çalıştı. Sonrasında aramalara cevap vermemesi üzerine av arkadaşı durumu Uyanıker’in çocuklarına bildirdi.

Çocuklarının haber vermesi üzerine Çavdarhisar 112 ekibi ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasında takılı çip sayesinde yerini tespit etti.

Belirlenen alana giden ekipler aracın içinde şahsın cesedi ile karşılaştılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Uyanıker, ilçeye bağlı Dedeköy mezarlığına defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan: Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz
Fatih Erbakan: Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kırklareli'nde 11 suçtan aranan şahıs yakalandı
Kırklareli'nde 11 suçtan aranan şahıs yakalandı
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
TİKA'dan Sırbistan'a ameliyathane desteği
TİKA'dan Sırbistan'a ameliyathane desteği
"Yüksek karlı gizli fon" davası! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslera ilk kez beyanda bulundu
"Yüksek karlı gizli fon" davası! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslera ilk kez beyanda bulundu
Evde çıkan yangın, 81 yaşındaki kadının sonu oldu
Evde çıkan yangın, 81 yaşındaki kadının sonu oldu
AB desteği ile sıcak hava balon pilotu yetiştirilecek
AB desteği ile sıcak hava balon pilotu yetiştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine gönderme
Jandarma tarafından bulunan kartal koruma altına alındı
Jandarma tarafından bulunan kartal koruma altına alındı
Antalya'da dev hortumu denizden görüntülendi!
Antalya'da dev hortumu denizden görüntülendi!
"Selektör" yüzünden hayatını kaybetti
"Selektör" yüzünden hayatını kaybetti