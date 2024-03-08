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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması yayınlandı.  Milli kalecinin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. 

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Milli kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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