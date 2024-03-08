Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

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Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor maçı (CANLI SKOR)

Galatasaray ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Son 9 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

Ligde 16 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Akintola, Minchev