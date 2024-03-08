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Bakan Fidan'dan Blinken'a: Gazze’deki vahim duruma acilen eğilmeliyiz

Bakan Fidan'dan Blinken'a: Gazze’deki vahim duruma acilen eğilmeliyiz

ABD'de Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Dışişleri Bakanı hakan Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Türkiye-ABD arasındaki birçok konu görüşülecek

Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

"Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır"

Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan,

Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.
diye konuştu.

"ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmalıyız"

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç'in NATO üyeliği

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.

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