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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile İstanbul'da bir araya geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün İstanbul'a gelmişti.

Zelensky ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve beraberinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu heyeti, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı.Ziyaret kapsamında Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Savaş ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri görüşülecek

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri ele alınacak.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarının ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacağı görüşmede, gündem maddelerinden biri de Türkiye-Ukrayna ilişkileri olacak.

Zelensky 7 Temmuz 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelensky arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Zelensky, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Karadeniz tahıl girişimine olan desteği için minnettar olduğunu ifade etmişti.

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