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Crespo'nun İspanya serüveni güzel başladı!

Crespo'nun İspanya serüveni güzel başladı!

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanyol ekibinde şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

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Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Miguel Crespo'yu satın alma opsiyonu ile Rayo Vallecano'ya kiralamıştı.

Portekizli orta saha yeni macerasına iyi bir giriş yaptı. LaLiga'da şimdiye kadar 5 karşılaşmada forma giyen Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Miguel Crespo, yeni takımında skora ise henüz katkı veremedi.

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