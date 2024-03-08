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Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Ronaldinho, ses getiren bir açıklama yaptı. Brezilyalı efsane, 2011 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü açıkladı.

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Futbol tarihinin efsane futbolcularından Ronaldinho, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Brezilyalı efsane, kariyerinin bir döneminde Türkiye'de forma giyme olma ihtimalinin olduğunu ancak bu trasnferin yöneticiler tarafından engellendiğini açıkladı.

2011'DE TRANSFERİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği habere göre; Brezilyalı yıldız, Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos'un yoğun çabası ile 2011 yılında Fenerbahçe’ye transferin eşiğinden döndüğünü ifade etti.

Haberde Ronaldinho'nun sarı-lacivertli takıma transferini bir Fenerbahçe yöneticisinin engellediği berlirtildi.

Brezilyalı futbol ikonunun bahsettiği söz konusu dönemde; Ronaldinho, Milan'dan ülkesi Flamengo'ya transfer olmuştu.

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