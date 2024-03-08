BIST 9.155
DOLAR 31,93
EURO 34,98
ALTIN 2.232,35
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti

Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti

Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında iç sahada arka arkaya en fazla galibiyet alan teknik direktör rekorunu tekrarladı.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir başarı elde etti.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu egale etti.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 14 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

Lucescu'yu yakaladı

Sarı-kırmızılı ekipte bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.

Galatasaray, son olarak Giresunspor'a yenildi

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri benim için bir final
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bakan Fidan'dan Blinken'a: Gazze’deki vahim duruma acilen eğilmeliyiz
Bakan Fidan'dan Blinken'a: Gazze’deki vahim duruma acilen eğilmeliyiz
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı
Crespo'nun İspanya serüveni güzel başladı!
Crespo'nun İspanya serüveni güzel başladı!
Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Bakanlık duyurdu! Çiftçilerin hesaplarına yatırıldı
Bakanlık duyurdu! Çiftçilerin hesaplarına yatırıldı
Nasıl turizm yatırımcısı olunur? Yerel seçimlerde turizmin etkisi ne olacak?
Nasıl turizm yatırımcısı olunur? Yerel seçimlerde turizmin etkisi ne olacak?
Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, dünya rekorunu tekrarladı
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, dünya rekorunu tekrarladı
Ali Koç: Atina'da bir Türk takımının oynadığı final, ballı börek olur
Ali Koç: Atina'da bir Türk takımının oynadığı final, ballı börek olur