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Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

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Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ise attığı 3 golle müsabakaya damga vurmayı başardı.

3 golle yıldızlaştı

Mücadelenin 40. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasıyla topla buluşan Demirbay, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi (3-1).

45. dakikada da Mauro Icardi’nin pasında topu alan 30 yaşındaki futbolcunun yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti (4-1).

64. dakikada kazanılan penaltıda Mauro Icardi, topu Kerem Demirbay’a bıraktı ve Kerem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu (5-2).

Kariyerinde bir ilki yaşadı

Maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Kerem Demirbay bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti. Kerem ayrıca kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Müsabakaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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