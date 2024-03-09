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Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 28 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 33 puan topladı.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Bennasser'in durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Marius Moundilmadji ve Rick Van Drongelen ise kart cezaları nedeniyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

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