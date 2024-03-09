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Gazze'de açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi!

Gazze'de açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi!

İsrail'in abluka altına aldığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

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İsrail ordusu, 155 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde ise açık ve susuzluktan 3 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

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