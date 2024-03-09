Erbakan'dan kamyon üstünde seçim çalışması! 1994 yılındaki o fotoğrafı hatırlattı

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde 31 Mart için çalışmalar devam ederken, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın kamyon üstündeki fotoğraf karesi gündem yarattı. Erbakan, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte kamyonun üzerine çıkarak seçim çalışmalarında bulundu. Söz konusu fotoğraf 1994 yılını hatırlattı. Dönemin Başbakanı Necmeddin Erbakan da yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kamyon üzerinde yaptığı seçim çalışması günde oldu. Fatih Erbakan’ın olay olan fotoğraf karesi, babası Necmettin Erbakan’ın Türk siyasi tarihinde yer eden pozunu akıllara getirdi.

1994'teki fotoğraf akıllara geldi

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli görevlerde bulundu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Fatih Erbakan'ın kamyon üstünde yaptığı seçim çalışması sosyal medyada da gündem oldu