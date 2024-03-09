Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cüler girdi iddiası ne? Mehmet Altınöz bu saatten sonra üzülür mü?

"Yenide Refah Partisi'nin içerisinde FETÖ'cü aramak akıl dışı bir şeydir. İftiradan başka bir şey değildir" ifadelerini kullanan Hadi Özışık, Yeniden Refah Partisi'nde yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Yeniden Refah Partisi'nin tartışmalı yerel seçim kararı sonrası partisinden istifa eden Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine açıklık getirdi. Bu sözlerle partiye sokulan FETÖ’cüleri kastettiğini açıklayan Suat Pamukçu, hepsinin ismini tek tek bildiğini kaydetti.

Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy kaybettirmekle suçlanan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, "Diyelim ki küçük bir farkla AKP kaybetti, Ekrem Bey kazandı. Üzülür müsünüz böyle bir sonuç çıkarsa?" sorusuna "Yani sonuçta ben kendime bakarım. Ben bir eksik varsa kendimde ararım." diye yanıt verdi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.