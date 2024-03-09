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Kayınpeder dehşeti! Tartışmayı sonlandırmak istemiş...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayınpeder dehşeti! Tartışmayı sonlandırmak istemiş...

 Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, hastanede yaşamını yitirdi.

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Gültepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta kayınpederi Ekrem A. (44) tarafından tabancayla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Bekir Karasu (27), tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tutuklanan Ekrem A'nın (44) ifadesinde, kızı ile damadının tartışmasını sonlandırmak için odaya girdiğini, olayın büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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