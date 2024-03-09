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Uyuşturucu operasyonunda psikiyatri uzmanı gözaltına alındı!

Uyuşturucu operasyonunda psikiyatri uzmanı gözaltına alındı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda, psikiyatri uzmanının da aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı.

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Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahibi olduğu özel klinikte uyuşturucu içerikli ilaçları reçete ederek piyasada ticaretinin yapılmasını sağladığı öne sürülen psikiyatri uzmanı T.G'ye yönelik jandarma ekiplerince teknik takip başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay süren takip sonucu, hasta kişilerin bilgisi olmadan usulsüz yollarla kimlik bilgilerinin elde edildiği, T.G'nin yeşil reçete ilaç yazdığı, daha sonra bunların sokak satıcıları aracılığıyla yüksek fiyatlardan satıldığı belirlendi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 6 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, psikiyatri uzmanı T.G. ve eşi B.G, sekreteri H.B.Ö. ile sokak satıcısı R.A. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1549 sentetik uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 3 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 2 hard disk bulundu. Takip süresince yapılan ara yakalama faaliyetinde ise 1313 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekipler, 167 usulsüz reçete yazılarak kamunun yaklaşık 2 milyon lira zarar uğratıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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