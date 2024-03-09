İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. ve D.B'nin otomobillerinde arama yaptı.
Aramalarda 15 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden G.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.