Samsun'da 55 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi!

Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen aracı teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, koliler içinde uyuşturucu nitelikli 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.