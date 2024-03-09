BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Özgür Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdal Beşikçioğlu’nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğlu’na oy versinler” dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Ankara’nın önemine vurgu yaparak, “Etimesgut 5 yıl önce Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin, koluna giren, ona destek veren ve arkasında duran halkçı bir belediyecilik ile bütün Ankara’nın gönlünü fethetti” ifadesini kullandı.

“Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak”


ABB Başkanı Yavaş’ın tüm Türkiye’de başarılarıyla anlattığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

“Pandemi de nasıl gönülleri fethettiğini ve her yerde söylediğimi burada tekrar etmede fayda var. Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak ama sadece Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor. Çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediyesi meclisinde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Mazeret bilip de ‘hizmet edemiyorum napayım’ demiyor ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur başkan belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak.”

“Teyze diyor ki ‘ben valiye vereceğim’”

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu’nu vatandaşların polis ya da vali olarak tanıdığını söyleyen Özel, “Anketörler diyor ki çok daha yukarıda çıkacak ama ‘soruyoruz kime oy vereceksin’ diye. Teyze diyor ki ‘ben valiye vereceğim valiye’. Gençler diyormuş ki ‘ben Behzat abiye vereceğim bunların hiçbirine vermeyeceğim’” diye konuştu.

“Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser”


CHP örgütünün Beşikçioğlu’nu herkese güzel bir şekilde tanıtması gerektiğini belirten Özel, “Hepimizin bir görevi var. Gençler ve yaşlılar, toplumun tüm kesimleri seviyor ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu’nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğluna oy versinler" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Panelvan TIR'a çarparak ikiye bölündü! Ağır yaralanan sürücü öldü!
Panelvan TIR'a çarparak ikiye bölündü! Ağır yaralanan sürücü öldü!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bir hayata tutunma öyküsü: 6 Şubat depremlerinde iki gün enkaz altında kaldı, şimdi deprem mağdurlarını tedavi ediyor
Bir hayata tutunma öyküsü: 6 Şubat depremlerinde iki gün enkaz altında kaldı, şimdi deprem mağdurlarını tedavi ediyor
Özel masasındaki İstanbul anketini açıkladı: Olmayan bir adaya karşı fark...
Özel masasındaki İstanbul anketini açıkladı: Olmayan bir adaya karşı fark...
Düzce’den AB ülkelerine 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi
Düzce’den AB ülkelerine 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi
Zorunlu trafik sigortası fiyatları Mayıs’ta sil baştan!
Zorunlu trafik sigortası fiyatları Mayıs’ta sil baştan!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
Çamaşır kurutma makinesinden yangın çıktı!
Çamaşır kurutma makinesinden yangın çıktı!
Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Eşini rehin alan madde bağımlısı, polise ateş açtı!
Eşini rehin alan madde bağımlısı, polise ateş açtı!