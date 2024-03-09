Özel masasındaki İstanbul anketini açıkladı: Olmayan bir adaya karşı fark...

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'daki son ankete göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu açıkladı. Özel, Kurum'un yaptığı açıklamalardan dolayı her ankette biraz daha geriye gittiğini öne sürerek, "Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı" dedi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin yaptıkları anketlerde durum biraz daha netleşmeye başladı. Yerel seçimde en büyük yarış 16 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul'da yaşanıyor.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, masasındaki son İstanbul anketine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu söyledi.

Özel, İstanbul'a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil.

Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişini, konuşmasının dublaj gibi olmasına bağlıyorum. Tayyip Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor."