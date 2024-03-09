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Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi 1650 aileye gıda yardımında bulundu.

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Ramazan ayı kapsamında gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için Kenya'ya gelen TDV heyeti, Malindi'deki bir okul bahçesinde yardım paketleri hazırladı.

İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz yer alan paketler, ailelere teslim edildi.

TDV yetkilisi Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, vakfın bu yıl ramazan faaliyetlerini Türkiye'nin yanı sıra 74 ülkedeki 350 bölgede sürdürdüğünü söyledi.

Kendilerine vekalet edilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını aktaran Çamurlu, 10 kişilik heyetle Kenya'nın 9 farklı bölgesinde 4 bin gıda yardımı kolisi dağıtacaklarını ifade etti.

Çamurlu, gıda yardımının yanı sıra Kenya'da ramazan ayında 10 bin kişilik iftar verileceğini, 8 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapılacağını belirterek, 3 su kuyusu da açılacağını kaydetti.

Gıda yardımlarının ilk bölümünü dağıttıklarını dile getiren Çamurlu, "Malindi'de 400, Chakama'da 250, Isiolo'da 500 ve Kitui'de 500 olmak üzere 1650 aileye gıda yardımı kolisi dağıtıldı. Hayırseverlerimizin bağışladığı yardımları buradaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

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