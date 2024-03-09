Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Abone ol
Maçtan dakikalar
11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.
27. dakikada Sivasspor oyuncusu Caktas sarı kart gördü.
41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Caktas, Charisis, Emrah Başsan, Koita, Manaj
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Sarı kart: Dk. 27 Caktas (EMS Yapı Sivasspor)