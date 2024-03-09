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Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Maçtan dakikalar

11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

27. dakikada Sivasspor oyuncusu Caktas sarı kart gördü.

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Caktas, Charisis, Emrah Başsan, Koita, Manaj

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan

Sarı kart: Dk. 27 Caktas (EMS Yapı Sivasspor)

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