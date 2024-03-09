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Gazze’nin yeniden imarının maliyeti 90 milyar dolar!

Gazze’nin yeniden imarının maliyeti 90 milyar dolar!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nin yeniden imarının maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Mısır’ın El-Ehram gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire’de Mısır Ordusu tarafından düzenlenen bir sempozyumda konuştu.

Sisi, Mısır devlet kurumlarından İsrail’in ağır bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi’nin yeniden imarına ilişkin bir rapor hazırlanması talebinde bulunduğunu belirterek, “Gazze’nin yeniden imarının maliyeti 90 milyar dolar.” dedi.

Öte yandan El-Kahire haber kanalına göre Sisi, Gazze Şeridi’nde yaşananların hem Mısır’a hem tüm bölgeye yönelik bir meydan okuma anlamına geldiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Refah Sınır Kapısı'nın 24 saat açık olduğunu savunarak, karadan girişlerde yaşanan zorluklar nedeniyle yardımların Gazze Şeridi'ne havadan indirildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu dün 5 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirilmişti.

Başta Birleşmiş Milletlere ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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