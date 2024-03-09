Türkiye Uluslararası Yapay Zekâ Endeksi’nde 47‘nci sırada

Teknoloji dünyasının son ve en popüler ürünü olan yapay zekanın gelişimini değerlendirmek ve yeni yol haritalarına ışık tutmak için düzenlenen Üretken Yapay Zekâ Zirvesi’nde sektör liderleri bir araya geldi. Türkiye’nin Uluslararası Yapay Zekâ Endeksi'nde 160 ülke arasında 47'nci sırada olduğunun hatırlatıldığı zirvede sektöre yapılan yatırımların ise gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi.

Abone ol

Teknolojinin bir ürünü olan yapay zekâ Türkiye’nin dikkatini çeken en önemli konuların başında geliyor. Buradan hareketle yapay zekânın gelişimini değerlendirmek ve yeni yol haritalarına ışık tutmak üzere sektör liderlerini Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen “Üretken Yapay Zekâ Zirvesi”nde bir araya getiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Mart sayısına ilişkin lansmanını da gerçekleştirdi.

Uluslararası Yapay Zekâ Endeksi'ne göre 160 ülke arasında Türkiye’nin 47'nci sırada oluşunun değerlendirildiği zirvede her ne kadar bu anlamda yeterli seviyeye ulaşılmamış olunsa da alana yapılan yatırımların gün geçtikçe ivmesini yukarı yönlü hareket ettirildiği bilgisi paylaşıldı.

Dünya genelinde yapay zekâ devrimi hızla ilerlerken, Türkiye'nin yerli yapay zekâ girişimleri küresel rekabeti kızıştırıyor. Tüm iş yapış süreçleri yavaş yavaş bu alana doğru kayarken, yeni yol haritaları ve stratejileri de ardı ardına geliyor. Türkiye’de İş Dünyası dergisi de yeni yol haritalarına ışık tutmak adına Üretken Yapay Zekâ Zirvesi düzenledi. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Mart sayısına ilişkin tanıtım lansmanının da yapıldığı toplantıda yeni fikirlere kapı aralanırken Altınbaş Üniversitesi’nde bir araya gelen sektör temsilcileri, önemli açıklamalarda bulundu.

Üretken Yapay Zekâ Zirvesi Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın açılış konuşması ile başladı. Üretken Yapay Zekâ toplantısının önemine değinen Toprak, “Burada Üretken Yapay Zekâ Zirvesi’nin hazırlık toplantısını yapmak için buluştuk. Bu toplantı Haziran’da hazırlayacağımız büyük yapay zekâ toplantısının hazırlığı olacak. Bugün burada fikir alışverişinde bulunacağız. Enerji sektöründen, lojistik sektörüne çok değerli konuklarımız var. Konuklarımız bize yapay zekâ zirvesinde nasıl bir çalışma yapacağımızın yol haritasını çizecekler” diye konuştu.

Konunun uzmanları bir arada

Farklı sektörleri tek çatı altında buluşturan toplantıya; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altınbaş, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şirolu, Bankpozitif Ürün & Kanal Grup Başkanı Kübra Odabaş Taşlı, Onicorn Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı/Melek Yatırımcı Gökhan Akar, Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, Imperial Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baykut, Hepsiburada Ürün Müdürü Berna Salkaya, İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, MPLCare Sağlık Grubu - Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık ve Bağımsız Denetçi- Mali Müşavir Atilla Zaimoğlu katıldı. Farklı sektörlerin yapay zekâdaki yansımalarının konuşulduğu toplantıda yeni fikirlerin de önünü açmış oldu.

Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altınbaş, Üretken Yapay Zekâ Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Üniversite olarak yapay zekânın gelecekte hayatımızı ne kadar çok değiştireceğinin farkındayız. Bu konuyla ilgili bir inovatif merkez de kurduk. Aynı zamanda özel sektöre de bu konuda danışmanlık vererek, ülke ekonomisine olan katkısını daha da artırarak devam etmelerini hedefliyoruz. Dolayısıyla bugünkü etkinliğin ev sahipliğine yapmaktan son derece mutluyuz. Bir değişim furyası içindeyiz. Bazen bu değişime uyum sağlamakta zorlansak da bu sürece uyum sağlamak zorundayız” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ise; dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini dile getirerek, yapay zekâ ile üretimin hız kazanacağını söyledi. Hayatımızın bir parçası olan bu gelişmenin içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Altınbaş, bu tür etkinliklerin daha yakından takip edilmesinin önemine değindi.

Üretken yapay zekânın artık bütün teknolojilerde kullanılmaya başlandığını aktaran Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, “Gelişmenin dışında kalmadan bu teknolojiyi iş yapış süreçlerimize mümkün olduğunca dahil etmemiz lazım. Biz de yapay zekâdan oldukça fazla yararlanıyoruz. Örneğin satış, istatistik veriler ve robotik aramalarda sıklıkla kullanıyoruz. Üretken yapay zekâdan faydalanmamak gelişmenin dışında kalmak demek” dedi.

“Yapay zekâ tehdit değil, fırsat”

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yaşamımızda yer verdiğimiz her şey, bilimin, teknolojinin, sanayinin sonucu. Bunların özünde insanın merakı ve yeniliğin arayışı var. Bugün konuşacağımız yapay zekâ da yine insanın arayışı ve merakının ürünü. Bildiğiniz üzere doğasında sürekli değişimi tutan sanayi ve teknoloji daima yeni fırsatları da barındırıyor. Akıllı üretim endüstri 4.0 ve yapay zekâ, teorik ve pratik anlamda tartışılmaya başlandığı günden bu yana odağımızda. Türkiye imalatı için kritik öneme sahip paydaşları tek çatı altında buluşturan TİAD olarak bugünü ve geleceği şekillendiren yapay zekâyı bir tehdit değil bir fırsat olarak görüyoruz. Günümüzde değişim ve dönüşüm adeta ışık hızında kendi gerçekliğini oluşturuyor. Dün insanlık için hayal olan değişimlerin bugün içerisinde yaşıyoruz. Teknoloji hiç bu günkü kadar hızlı olmamıştı, yarında bu kadar yavaş olamayacak. Bir şeyler hızlı olup bitiyor değip seyirci kalmak, sanayiye hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına uygun bir tutum olmazdı. TİAD olarak fırsatlarına odaklandığımız yapay zekânın sanayide ön gördüğümüz kazanımları için çalışmaları şekillendirip sürdüreceğiz. Tüm sanayi devrimlerine ve üretim biçimlerine geri dönüşü olmaksızın kökten değiştirip günümüzde çiftçi tarlasını nasıl kara saban ile sürmüyorsa bir sanayi kuruluşu da yapay zekânın nimetlerinden faydalanmadan üretim yapamayacak.”

Finansal ekosistemdeki değişimler

Etkinliğin sponsorluğunu üstlenen Bankpozitif Ürün & Kanal Grup Başkanı Kübra Odabaş Taşlı, PozitifTech olarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunan ve finansal işlemleri kolaylaştıran bir teknoloji firması olarak sürekli gelişmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bunları yapay zekâ ile temellendirdiklerini anlattı.

Finansal ekosisteme ilişkin bilgiler paylaşan Kübra Odabaş Taşlı, şunları söyledi; “Finansal ekosistemde kimler var biraz bundan bahsedecek olursam; start-up’lar, finansal kuruluşlar, finansal alt yapı sağlayıcıları ve telekom şirketleri var. Birde tabii ki kural koyucularımız var, BDDK ve Merkez Bankası gibi. Finansal ekosistemi Türkiye’de incelediğimiz zaman geldiğimiz nokta merak uyandırıcı ve hayret edici. Dijitalleşme ve inovasyon neden önemli? Rekabet avantajı var, müşteri memnuniyeti var ve operasyonel verimlilik var, eskiden bankalara gittiğiniz zaman çek karneleri verilirdi, uzun uzun sıralar beklerdik. En son ben ne zaman şubeye gittiğimi hatırlamıyorum. Finans sektöründe operasyonel anlamda işler çok değişti.”

“İşsizlik artabilir”

Yeni nesil dışında bir alana yatırım yapmadığını ifade eden Onicorn Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Melek Yatırımcı Gökhan Akar, yapay zekâya ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Yapay zekâyı ilk olarak anlamaya çalışıyoruz. Tehdit mi fırsat mı? Hızlı geliyor. Alt yapısı 2010’lardan beri yapılıyor. Bu alanda çok veri toplandı. Big data çok önemli. Şu anda bazı etik problemler var. Nasıl aşılacağı bilinmiyor. Bu alanda müthiş fırsatlar da oluşabilir. Dünya adeta bir rokete bindi ama çalışan piyasasına da bir tehdit olduğu söylemek mümkün. Çok işsizlik oluşabilir. Sosyal tarafının da tartışılması gerekiyor.”

Yapay zekâyı karar verici olarak kullandığını söyleyen Akar, bir e-ticaret sitesinin takibini ve gelişimini inceleme noktasın da yapay zekâdan yararlandıklarını ve bu sayede daha kesin sonuçlar elde ettiklerini belirtti.