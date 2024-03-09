Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu. Alanda 70 bin kişi olduğu bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Şanlıurfa'yı şanına yakışır şekilde yatırımlarla farklı hale getireceğiz. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Yapamayacağımızı da ağzımıza almadık.

70 bin kişi meydanda...

Alanda ne kadar kişi var diye rakamı aldık verilen rakam 70 bin...Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin bir şey yapmayacakları ortada. En son 2019 seçimlerinde acı şekilde yaşadık bir süre vaat de bulundular hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi geriye götürdüler. 7 Nisan'da Galatasaray- Fenerbahçe maçımızı burada yapacağız. Gençler hazır mıyız? 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim. Belediye başkanlığı da nasip işidir.

Sırf bize seçim kaybettirmek için...

Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp çelme takmaya çalışanlar, istismarda da sınır tanımıyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin.

Kusurları büyütenlerden farklılıkları derinleştirenlerden değil kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Meydanı kendinden başka kimseye faydası bulunmayan istismarcılara bırakmayacağınıza inanıyorum. Birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz.

Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz.

2,5 milyon ziyaretçi

Göbeklitepe 5 yılda, 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz.