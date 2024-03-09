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Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle çok konuşulan Sinan Oğan bu kez yerel seçimler için vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'a desteğini açıkça ifade eden Oğan, "Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın." dedi.

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Yerel seçim çalışmaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. Seçime az bir süre kala peş peşe sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine ATA İttifakı adayı olarak giren, ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle uzun süre gündemden düşmeyen Sinan Oğan İYİ Partili bir adaya desteğini açıkça ifade etti.

Yozgat'a giden Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Genel Başkanı olan Sinan Oğan İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenen Oğan, Yılmaz'a desteğini şu ifadelerle etti;

Bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum, bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır, dostluk bunun içindir.

2028'i işaret etti  

2023 seçimlerinde Türkiye'nin, HDP'nin kıskacından çıktığına vurgu yapan Oğan, 2028'i işaret ederek, "Yarım kalan işimizi tamamlayacağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı olacak." dedi.

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