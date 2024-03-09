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DEVA Partisi İBB Adayı İdris Şahin'den İmamoğlu'na tepki

DEVA Partisi İBB Adayı İdris Şahin'den İmamoğlu'na tepki

DEVA Partisi İBB Adayı İdris Şahin, son günlerde büyük tepki toplayan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ın ayrımcılık içeren sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Etnik ve mezhepsel siyasete karşı olduklarını belirten Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da Köksal gibi ırkçılık yaptığını ve ihraç edilmesine rağmen İmamoğlu'nun tekrar partiye getirdiğini kaydetti.

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DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Şahin, İstanbul'da yerel gazetecilerle yaptığı toplantıda CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" açıklaması üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Etnik ve mezhepsel siyasete karşıyız. Kimlikler bizim değerimiz. Ülkenin sorunlarının da demokratik siyaset zemininde çözülmesine inanıyoruz. O arkadaşlarımız da aslında bizim gibi düşünüyor. Sadece sonuç almak için yoldan çıkıyorlar. Bir kesimi şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan da yapmadı mı? Sayın İmamoğlu CHP yönetimine yakın bir isim. Bolu Belediye Başkanı her türlü ırkçılığı yaptı. İmamoğlu ihraç edilmiş ismi tekrar getirip partiye aldı. Belediye başkan adayı olmasına zemin hazırlamadı mı? Bir mahalleyi döverek bir yere varamazsınız."

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