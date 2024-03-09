Süper Lig'de Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Abone ol
KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR: 2-1
(İKİNCİ YARI)
GOL: 9' (P) ve 45' (P) Cikalleshi (Konyaspor) 32' Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor)
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Dnao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Cisse, Mohammadi, Rodriguez, Maestro, Yusuf Erdoğan, Mendoza, Michut, Emre Akbaba.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1