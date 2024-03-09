BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL

MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı: Talimatı kimden aldığını açıkladı

MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı: Talimatı kimden aldığını açıkladı

MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. MOSSAD ajanlarının ifadelerinde her şeyi tek tek anlattığı ortaya çıktı.

Abone ol

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. 

TUTUKLANDILAR

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler.Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

VİCTORİA KOD ADLI AJANDAN TALİMAT ALIYORMUŞ

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

EKİP KURMUŞ

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

2019'DAN SONRA ZENGİNLEŞMİŞ

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Gazze'de liman kurma planındaki asıl hedef ortaya çıktı
ABD'nin Gazze'de liman kurma planındaki asıl hedef ortaya çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)
Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz
Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz
Türkiye'nin Milli uçak motoru ilk kez çalıştırıldı
Türkiye'nin Milli uçak motoru ilk kez çalıştırıldı
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya vefat etti
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya vefat etti
Konyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı
Konyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı
Milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'ü "yüzde 99" garantiledi
Milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'ü "yüzde 99" garantiledi
Bülent Uygun: Hakem Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş!
Bülent Uygun: Hakem Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş!
DEVA Partisi İBB Adayı İdris Şahin'den İmamoğlu'na tepki
DEVA Partisi İBB Adayı İdris Şahin'den İmamoğlu'na tepki
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 4 milyon çocuğumuzun yetenek taramasını yaptık
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 4 milyon çocuğumuzun yetenek taramasını yaptık