MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı: Talimatı kimden aldığını açıkladı

MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. MOSSAD ajanlarının ifadelerinde her şeyi tek tek anlattığı ortaya çıktı.

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MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler.Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

VİCTORİA KOD ADLI AJANDAN TALİMAT ALIYORMUŞ

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

EKİP KURMUŞ

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

2019'DAN SONRA ZENGİNLEŞMİŞ

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.