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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecekAbone ol
Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi Alanyaspor deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi ile son bulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, şimdi yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Üç maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük de yeni bir sayfa açmanın peşinde.
Trabzonspor 0-0 Fatih Karagümrük maçı (CANLI SKOR)
11'ler belli oldu!
Trabzonspor: Muhammet Taha, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao.