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Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz

Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz

Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Panathinaikos'da teknik direktör Fatih Terim, açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

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Yunanistan Ligi'nde oynanan 26. hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı.

Zirvede büyük heyecanın yaşandığı ligde 6 takımın mücadele edeceği Şampiyonluk Turu maçları oynanacak.

PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia'nın yer aldığı tur öncesinde Fatih Terim, çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Olympiakos çok önemli bir rakibimiz"

Play-off'ta oynayacakları Olympiakos maçıyla ilgili konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Terim, şu ifadeleri kullandı:

Olympiakos çok önemli bir rakibimiz ve taraftarlarıyla genellikle daha iyi bir oyun sergiliyorlar. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Bu da onları daha iyi futbol oynayan bir takım haline getirdi.

"Umarım sahada en iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz"

Olympiakos ile ilgili sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı, şunları dedi:

Olympiakos-Panathinaikos maçı sadece Yunanistan'da değil, dünya çapında bir öneme sahip. Birçok kişi takip ediyor ve sonucunu merak ediyor. Pazar günü umarım sahada en iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Play-off ile ilgili konuşan Terim, şu şekilde konuştu:

Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz.

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