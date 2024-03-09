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Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Yeniden başlamıştır!

Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Yeniden başlamıştır!

Türkiye – ABD Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama yapıldı. Ortak açıklamada Gazze konusunda çatışmaların sona ermesi çağrısı yapılırken, "Türkiye-ABD terörle mücadele istişarelerini yeniden başlatmıştır.​" denildi.

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Türkiye ve ABD, her iki ülkenin Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama yaptı. Açıklamada, savunma sanayii, ekonomide iş birliği mesajı verilirken, "Türkiye-ABD terörle mücadelede istişarelerini yeniden başlatmıştır" denildi.

Türkiye-ABD ortak açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'TÜRKİYE VE ABD TERÖRLE MÜCADELE İSTİŞARELERİNİ YENİDEN BAŞLATMIŞTIR'

Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır.

Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır.

SAVUNMA SANAYİİ DE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur.

Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir.

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