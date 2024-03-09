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Murat Kurum: İstanbul son beş yıldır fetret dönemi yaşıyor

Murat Kurum: İstanbul son beş yıldır fetret dönemi yaşıyor

İstanbul'un son beş yıldır fetret dönemi yaşadığını belirten Murat Kurum, "İstanbulluların çilesini görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanma, sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarına Esenler ilçesinde devam etti.

"İnşallah fişi 31 Mart akşamı çekeceğiz"

Esenler Meydanı'ndaki mitingde konuşan Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin İstanbul'da çakılı çivisi olmadığını, kenti afetlere hazırlamak için Esenler'de tek bir proje başlatmadığını söyledi.

İstanbul'un kaynaklarının boşa harcandığının altını çizen Kurum, "İnşallah fişi 31 Mart akşamı çekeceğiz" dedi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin milletin aklıyla alay ederek aynı deprem planını 3 kez yayınladığını belirterek, "Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler" diye konuştu.

Kentin ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Dün bir kez daha gördüm. Emin olun şuradaki izdiham kadar metro kuyruğunda izdiham var. Şuradaki kalabalık kadar metrobüs durağında kalabalık var. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler. 'Yürüyerek gidin, biz yapamıyoruz bu işi' diyorlar" ifadesini kullandı.

"Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar"

Zincirlikuyu, Zeytinburnu ve Şirinevler'deki yaya üst geçitlerinin halinin ortada olduğunu dile getiren Kurum, "İstanbulluların bu çilesini görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanma, sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Sıfırdan başlayıp temelini attım" dediği Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı'nın başlama tarihinin 21 Ağustos 2017 olduğunu belirten Kurum, Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı ile Göztepe-Ataşehir Metro Hattı'nın başlama tarihlerinin ise 28 Nisan 2017 olduğunu kaydetti.

İstanbul'un trafik sorununun çözülmeme nedeninin ihmalkarlıktan kaynaklandığını vurgulayan Kurum, ilçede Nostaljik Tramvay Projesi'ni başlatacaklarını, millet bahçesi ile altı otopark olan yeni ve modern bir nikah salonu yapacaklarını, çocuk köyü ile Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edeceklerini anlattı.

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