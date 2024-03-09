Abdullah Avcı açıkladı! O isim Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Avcı, Paul Onuachu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım, deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarında çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi."

"Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"ONUACHU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!"

"Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın için birkaç gün içinde açıklama yapılır."