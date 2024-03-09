Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık! Şota Arveladze istifa etti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından görevini bıraktığını duyurdu.

Abone ol

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Shota, açıklamasında görevi bıraktığını söyledi.

Gürcü teknik adam, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım." dedi.