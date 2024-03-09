BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık! Şota Arveladze istifa etti

Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık! Şota Arveladze istifa etti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından görevini bıraktığını duyurdu.

Abone ol

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Shota, açıklamasında görevi bıraktığını söyledi.

Gürcü teknik adam, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan Uğur Dündar'ın LÖSANTE iddiasına cevap: İstismar ediyorlar
Bakan Koca'dan Uğur Dündar'ın LÖSANTE iddiasına cevap: İstismar ediyorlar
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Elitaş'tan açıklama: Cumhurbaşkanımızla devam etmek isteriz
Elitaş'tan açıklama: Cumhurbaşkanımızla devam etmek isteriz
Enes Ünal'dan ilk gol! Bournemouth, 1 puanı son dakikada aldı
Enes Ünal'dan ilk gol! Bournemouth, 1 puanı son dakikada aldı
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi: Sözleşmesi uzatılacak
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi: Sözleşmesi uzatılacak
Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Yeniden başlamıştır!
Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Yeniden başlamıştır!
MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı: Talimatı kimden aldığını açıkladı
MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı: Talimatı kimden aldığını açıkladı
ABD'nin Gazze'de liman kurma planındaki asıl hedef ortaya çıktı
ABD'nin Gazze'de liman kurma planındaki asıl hedef ortaya çıktı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü beş golle geçti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü beş golle geçti
Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz
Fatih Terim: Şampiyon olmak istiyoruz
Türkiye'nin Milli uçak motoru ilk kez çalıştırıldı
Türkiye'nin Milli uçak motoru ilk kez çalıştırıldı
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle fırına girdi!