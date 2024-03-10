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CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi

CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP lideri Özgür Özel'den rahatsız olan ve DEM'e yakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bırakıp İstanbul'da İmamoğlu'na seçim desteği vermesinin arka planını yazdı

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CHP'de Burcu Köksal krizi sürerken şimdi de Tunç Soyer bombası patladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birlikte seçim çalışmasına katılma çağrısını reddeden Soyer, kendisi yerine gösterilen Cemil Tugay yerine İstanbul’a gidip İmamoğlu ile fotoğraf verdi.

CHP İzmir adayı Cemil Tugay, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a giden Tunç Soyer’e sitem ederek, “Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor” dedi.

CHP'deki baş döndüren gelişmeleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu'ndan Soyer bombası" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Gözden çıkarılan Özgür Özel ve DEM'in oyları

Övür'e göre işin bir ucunda İstanbul'da DEM'sizlik korkusu, öteki ucunda da gözden çıkartılan Özgür Özel var.

Övür, "İmamoğlu'nun Özel'den rahatsızlığı az çok biliniyor. Köksal bombası patlayınca bu kez DEM'i kaybetme korkusuna kapılan İmamoğlu bir taşla iki kuş vurmak için Soyer'i devreye sokuyor." yorumunda bulundu

"İmamoğlu da DEM'in oyunu istiyor"

Tunç Soyer'in İzmir'i bırakıp İstanbul'da İmamoğlu'na desteğe gitmesini değerlendiren yazar, "Neden acaba? İstanbul, Soyer için neden bu kadar önemli?" sorusunu sorduktan sonra cevabını böyle verdi:

"Çünkü o da siyasi kariyerini İmamoğlu gibi CHP'den daha öne koymuş durumda. O CHP Genel Başkanlığı'nı, İmamoğlu da DEM'in oyunu istiyor. İkilinin bu konuda anlaştıkları söyleniyor. Aslında ikisi de CHP'yi umursamıyor. Baksanıza Soyer, İzmir'de değil. İstanbul'da çalışıyor."

"Tugay'a randevu bile vermiyor"

CHP'de iplerin koptuğunu savunan yazar, Soyer'in aday gösterilmeyince elindeki bütün olanakları parti aleyhine kullandığını iddia etti. Soyer'in büyük ihaleler dağıttığını öne süren Övür, "Durmadan işçi veya park bahçelere ağaç alıyor. İzmir'deki tüm billbordlarda kendi afişleri var. Tugay'a randevu bile vermiyor." diye yazdı.

"Önüne gelen fırsatı değerlendiriyor"

Övür, son olarak İzmirli genç siyasetçiye sorduğu "Kendisini başkan yapmayan İmamoğlu ile neden bir araya geldi?" sorusuna aldığı cevabı aktardı: 

"Herkes birbirine ihanet ediyor. Onun da çaresi yok, başka ne yapabilir. Özgür Özel'i düşman ilan ederek kendisine yeni bir alan açmak istiyor. Siyasetin dışında kalmamak için buna mecbur. Dün Özel onu perişan etti, siyasetin dışına itti. Bugün de o önüne gelen fırsatı değerlendiriyor."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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