BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!

Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!

Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Mazıdağı Kavşağı'nda M.E. idaresindeki 33 CCT 02 plakalı tır ile lise öğrencilerini taşıyan 57 M 2128 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8'i ayakta tedavi edilirken, 7'si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
Bayern Münih rakibine acımadı gol olup yağdı
Bayern Münih rakibine acımadı gol olup yağdı
Papa, Türkiye'nin arabulucu olabileceği mesajını verdi
Papa, Türkiye'nin arabulucu olabileceği mesajını verdi