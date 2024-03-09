İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı
Anadolu Ajansı
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İzmir'den gelen son haber kan dondurdu! Konak ilçesinde, parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı.
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Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.
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