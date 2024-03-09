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İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı

İzmir'den gelen son haber kan dondurdu! Konak ilçesinde, parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.

İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32),  bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı.

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İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı

Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı

İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.

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İzmir'de parkta bıçaklı dehşet! Genç kız öldürüldü, annesi yaralı
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